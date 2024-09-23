Kastamonu'da Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Proje Hazırlama Eğitimi

Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK destekleri için proje hazırlama eğitimi düzenlendi.

23.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi verildi.

KOSGEB ve TKDK ile Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Kastamonu Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Ormancılık Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü işbirliğiyle Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu'nda eğitim düzenlendi.

Her ay düzenlenecek olan eğitimlerle vatandaşlara KOSGEB ve TKDK destekleri hakkında bilgiler aktarılarak proje hazırlama eğitimi verilecek.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, programda yaptığı konuşmada, proje taslakları ve başvuru konusunda eksikliklerin olduğunu söyledi.

Bu eksikliklerin giderilmesi için eğitimin düzenlendiğini ifade eden Erol, "Bu eksiklikleri giderme, bu kurumlarla potansiyel başvurucular arasındaki bağlantıyı daha sağlam hale getirilebilmek adına böyle bir çalışma başlattık. Her ayın ikinci perşembesi bu eğitimleri standart hale getirip bunu bütün yıl boyunca yapmayı planlıyoruz. Bugün böyle bir katılım olmasından dolayı mutlu olduk. Başkalarının da katılmasını sağlarsanız burada hem başvuracak olanlar hem de Kastamonu iş dünyası kazanmış olacak." dedi.

TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise vatandaşların proje yapmada zorlandığını ifade ederek, "Bu zor değil. Biz en azından dönem dönem bir araya gelerek bunları sizlere anlatalım. Proje yazmanın inceliklerini, nelere dikkat ederek kurumsal farklılıkları da ortaya koyarak bunları anlatma arayışındayız. Kastamonu'da proje kültürünü oluşturmak, nitelikli projeler çıkmasını sağlamak ve insanların bizim gibi kurumlardan daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı da eğitimlerin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek Kastamonu Teknokent olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kastamonu, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement