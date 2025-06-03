Kastamonu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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