Kastamonu'da rüzgarı 116 kilometreye ulaşan fırtına 5 ilçede çatıları uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kastamonu'da rüzgarı 116 kilometreye ulaşan fırtına 5 ilçede çatıları uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'da rüzgarı 116 kilometreye ulaşan fırtına 5 ilçede çatıları uçurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Kastamonu'da Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana'da fırtına etkili oldu; rüzgar saatte 116 kilometreye ulaştı. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, Cide'de deniz kahverengiye döndü.

Kastamonu'nun 5 ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısı verdiği kentin Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde fırtına etkili oldu.

İlçelerde rüzgarın hızı saatte 116 kilometreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yollara devrildi, bazı evlerin de çatısı uçtu.

İnebolu'da 2, Doğanyurt'ta ve Abana'da birer ağaç devrildi. Cide'de 3, Bozkurt'ta ve Doğanyurt'ta birer evin çatısı uçtu.

Bazı köylerde fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Başkent EDAŞ ekipleri hasar gören enerji nakil hatlarının onarımı için çalışma başlattı.

Sel ve fırtınayla mücadele için 224 personel, 81 iş makinesi ve 11 aracın fırtınanın yaşandığı ilçelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Cide ilçesinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.

Karadeniz'e ulaşan çamurlu su nedeniyle ilçenin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerHava DurumuDoğanyurtKastamonuBozkurtİneboluFırtınaFırtınaGüncelYaşamAbanaCideSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:24:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da rüzgarı 116 kilometreye ulaşan fırtına 5 ilçede çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei