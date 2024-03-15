Kastamonu'da Bir Kişiyi Silahla Rehin Alan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Bir Kişiyi Silahla Rehin Alan Zanlı Tutuklandı

Kastamonu\'da Bir Kişiyi Silahla Rehin Alan Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Nasuh Mahallesi'nde A.K, E.K'yi silah tehdidiyle rehin aldı. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasıyla A.K, teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

15.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan zanlı tutuklandı.

Nasuh Mahallesi'nde A.K, E.K'yi silah tehdidiyle rehin aldı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasıyla A.K, teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Cide, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Bir Kişiyi Silahla Rehin Alan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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