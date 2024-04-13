Kastamonu'da bir kişinin otomobilinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarındaki araçta Ümit Yılmaz'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında 13 Nisan'da park halindeki aracının içinde silahla vurulmuş halde bulunan Ümit Yılmaz kaldırıldığı hastanesinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K. gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?