Kastamonu'da SOGEP Projeleri İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da SOGEP Projeleri İmzalandı

Kastamonu\'da SOGEP Projeleri İmzalandı

Kuzka destekli üç proje için Kastamonu'da 16 milyon 631 bin lira bütçeli sözleşme imzalandı.

07.02.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmesi imzalandı.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projelerinin imza törenine Vali Meftun Dallı, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit ile proje paydaşları katıldı.

Kastamonu'da SOGEP kapsamında hayata geçirilecek projelerin bölge açısından önemine değinen Dallı, projelerin olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını söyledi.

Genç de sözleşmeleri imzalanan projelere ilişkin bilgi vererek, 16 milyon 631 bin liralık yatırımla üç büyük projenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

SOGEP'in toplumun ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmasını amaçlayan bir program olduğuna işaret eden Genç, "Bu projelerden ilki Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu' projesidir. Bu projemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ahşap atölyesi kurularak kadınlara ve gençlere istihdama yönelik mesleki eğitimler verilecek, ürettikleri ürünler sayesinde ekonomik gelir elde etmeleri sağlanacak." dedi.

Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hazırlanan "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projesinin ise daha önce uygulanan projenin devamı niteliğinde olduğunu belirten Genç, süt toplama ağının genişletilmesini ve yetiştiricilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik silajlık yerlerin kapasitesinin genişletilmesini hedeflediklerini anlattı.

"Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesinin de geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amacıyla uygulanan "SOGEP Anadoludakiler" kapsamında destekleneceğini aktaran Genç, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli kültürel değerleri olan Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu çarşaf bağı ve Kastamonu örme fanilası üretimine yönelik el sanatları atölyelerinin kurulması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projelerin protokolü, taraflar arasında imzalandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da SOGEP Projeleri İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da SOGEP Projeleri İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.