Kastamonu\'da Son 21 Yılda 217 Bin 740 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

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Kastamonu'da son 21 yılda DSİ tarafından 217 bin 740 dekar tarım arazisinin suyla buluşturduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, son 21 yılda Kastamonu'da inşa edilen 12 sulama tesisi ile 217 bin 740 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

Kastamonu'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 121 tesis ile 20 milyar 913 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Balta, bu dönemde 9 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini, böylece 119,68 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını anlattı.

Kastamonu'da 7 barajın yapımının devam ettiğine işaret eden Balta, şöyle devam etti:

"Bu barajların tamamlanmasıyla 237 bin 740 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Kastamonu'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 80 taşkın koruma tesisi ile Kastamonu şehir merkezi, 96 yerleşim yeri ve 2 bin 469 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 21 taşkın kontrol tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz tesislerle taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı büyük ölçüde güvence altına alıyoruz."

Balta, Kastamonu'da 86 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını da dikkati çekerek, "Kastamonu'da son 21 yılda 13 HES tesisi işletmeye alınarak yıllık 327,38 gigawatt enerji üretimi sağlanıyor. Kurulu gücü 108,04 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 686 milyon lira katkı sunuyoruz. Planlama ve projelendirme safhasında olan 28 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 15 Şubat 2024 itibarıyla yaklaşık 70 bin hanenin enerji ihtiyacını Kastamonu'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.