Kastamonu\'da Tarım ve Orman Toplantısı

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürleri toplantısı, Hanönü'de gerçekleştirildi
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda Bakanlık tarafından yürütülen projeler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları görüşüldü.
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