Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?