Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.