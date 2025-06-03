Kastamonu'da Taşkın Yönetimi Toplantısı

Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) toplantı salonunda Vali Yardımcısı Aydın Ergün'ün başkanlığındaki toplantıda, taşkın yönetimi sürecinde kurum ve kuruluşların iş birliğinin sağlanması amacıyla zarar azaltıcı ve önleyici çalışmalara yönelik kararlar alındı.

Toplantıda, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı Uzmanı Fikret Girayhan ve AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci, taşkın kontrol çalışmaları, akarsu yataklarına yapılan müdahaleler, taşkın yönetim planları, il risk afet planları, yağmursuyu altyapı ve drenaj çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Genel değerlendirmelerin yapılarak alınan kararların raporlandığı toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.