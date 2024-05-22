Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'nda coğrafi işaretli kara çorba ikramı yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'nda coğrafi işaretli kara çorba ikramı yapıldı

Kastamonu\'da Türk Mutfağı Haftası\'nda coğrafi işaretli kara çorba ikramı yapıldı

Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi. Etkinlikte, yöresel kıyafetli kadınlar tarafından hazırlanan kara çorba, yaklaşık 400 kişiye ikram edildi ve büyük ilgi gördü.

22.05.2024 15:51
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Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara, yöresel kıyafetli kadınlar tarafından Pınarbaşı Belediyesince hazırlanan coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi.

Çorba ikramında bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı'nın eşi Reyhan Arı, AA muhabirine, coğrafi işaretli ürünleri olan kara çorbayı tanıtmak istediklerini söyledi.

Türk mutfağında Kastamonu'nun ayrı yeri bulunduğunu belirten Arı, "Yöresel kara çorbamız kızamık bitkisinden yapılıyor. Kızamığı eylül-ekim aylarında toplayıp ekşi olarak kavanozluyoruz. Kızamıkla tavuk suyunu karıştırıp pişirerek hazırlıyoruz. Çorbamıza rengini, kızamık bitkisi veriyor." dedi.

Arı, "Yaklaşık 400 kişilik çorba getirdik. Yarım saatte çorba tükendi. İlgi alaka çok güzeldi. Herkese çorbamızı tattıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'nda coğrafi işaretli kara çorba ikramı yapıldı - Son Dakika
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