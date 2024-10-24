Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda tespiti yapılan 6 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 tabanca ve nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.