Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama ve Bir Adli Kontrol

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde D.Ö'nün ikametinde arama yapıldı. Aramada 1100 uyuşturucu hap ile 250 gram bonzai ve 13 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tosya ilçesinde N.G'nin ikametinde yapılan aramada ise kenevir ve ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken N.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.