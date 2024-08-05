Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama ve Bir Adli Kontrol - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama ve Bir Adli Kontrol

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu hap, bonzai, para, kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

05.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde D.Ö'nün ikametinde arama yapıldı. Aramada 1100 uyuşturucu hap ile 250 gram bonzai ve 13 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tosya ilçesinde N.G'nin ikametinde yapılan aramada ise kenevir ve ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken N.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

kastamonu, kastamonu, Kenevir, Kenevir, Güvenlik, Güvenlik, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama ve Bir Adli Kontrol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Şimdilik Hindistan’da Bangladeş Başbakanı Hasina’nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrailli bakan Katz’a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
13:59 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
09:55 Görüntü Türkiye’den Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2024 21:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama ve Bir Adli Kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement