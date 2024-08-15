Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, 11 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında sentetik hap, kokain, kenevir ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.