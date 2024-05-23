Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezindeki ikametlerde ve şüphelilerin üzerinde sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca Araç ilçesinde durdurulan bir araçta da esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi ve araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.

23.05.2024 11:57
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Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde ikametlerinde ve üzerlerinde sentetik ecza hapı bulunan F.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Araç ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki M.Ç, N.Ç.E, M.Ç. ve D.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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