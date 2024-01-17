Kastamonu\'da Yaban Geyiğini Kovalayan Kurt Sürücüsü Kameralara Yansıdı

Kastamonu'da yaban geyiğini kovalayan kurt sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ağlı-Kastamonu kara yolunda araçla hareket halinde olan Küre Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin önüne ilk önce yaban geyiği ardından da kurt sürüsü çıktı.

Ekipler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde yaban geyiğinin asfalt yola çıktığı, ardından da kurt sürüsünün geldiği görülüyor. Yaban geyiği ayaklarıyla kurtları uzaklaştırmak isteyerek hızla yoldan geçiyor. Daha sonra yaban geyiği ve kurtlar gözden kayboluyor.