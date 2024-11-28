Kastamonu'da Yangın Faciası: İki Kişi Kayıp - Son Dakika
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Kastamonu'da Yangın Faciası: İki Kişi Kayıp

Kastamonu\'da Yangın Faciası: İki Kişi Kayıp

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 45 yaşındaki Şahin Gizli yaralanırken, babası ve engelli kardeşi alevler arasında mahsur kaldı. Aramalar sürüyor.

28.11.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde 2 katlı evde çıkan yangında Şahin Gizli (45) yaralanırken, alevlerin arasında mahsur kalan babası Sabri Gizli (85) ve engelli kardeşi Salih Gizli'ye (50) ulaşılamadı. Enkazda aramalar sürüyor.

Tosya ilçesine bağlı Ortaberçin köyünde Sabri Gizli'ye ait 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap evi ve alt katta bulunan ahırı sardı. Şahin Gizli, kendi imkanları ile evden çıkarken, babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli alevlerin arasında mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve Salih Gizli'ye ulaşılamadı. Enkazda aramalar sürerken, evin alt katında bulunan 50 küçükbaş hayvan da öldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

Kaynak: DHA

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