Kastamonu\'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Güncel

Kastamonu'da 2 ev ile garajda çıkan yangın söndürüldü.

İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak'ta Kemal ve Gülizar Karaca çiftine ait 2 katlı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yardımıyla Karaca çifti evden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Kemal Karaca'ya ait garaj ve ev kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı bitişikteki evde de hasar oluştu.