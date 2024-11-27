Kastamonu'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.
Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki binaya da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın, 2 evde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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