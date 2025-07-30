Kastamonu\'da Yatırım Toplantısı

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı üçüncü dönemi toplantısı yapıldı.

Vali Meftun Dallı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki yatırımlar görüşülerek koordinasyon gereken konular ele alındı.

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelede şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İlgili tüm kurum ve kuruluşların orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına hassasiyetle katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Dallı, şöyle devam etti:

"Özellikle anız yakılmaması konusunda muhtarlarımız, kaymakamlarımız ve jandarmamız tarafından uyarılıyor. Anız yakmanın yasak olduğunu ve bundan vazgeçmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Orman yangınlarıyla mücadelede her kuruma büyük sorumluluklar düşüyor. Kastamonu'nun yüzde 73'ü ormanlık alandan oluşuyor ve birçok yol orman içinden geçiyor. Bundan dolayı diğer pek çok şehre göre daha büyük hassasiyet göstermemiz lazım."

Dallı, su tüketimiyle ilgili de uyarıda bulunarak, konunun üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi.

Kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılında yapılacak olan proje ve yatırımlar yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirildi.