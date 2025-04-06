Kastamonu'nun Bahar Güzellikleri - Son Dakika
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Kastamonu'nun Bahar Güzellikleri

Kastamonu'da baharın gelişiyle doğa görsel bir şölene dönüşüyor, eşsiz manzaralar sunuyor.

06.04.2025 17:34
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Baharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Kastamonu mest ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da baharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen gölet, köy ve ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu'da ilkbaharın gelmesiyle doğa yeşilin tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölet, köy ve ormanlar, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. İlkbaharda canlanan doğa görenleri mest ediyor. Baharın gelmesiyle Daday ilçesindeki köyler, Taşçılar göleti ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı doğa dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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