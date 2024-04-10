Kastamonu\'nun Devrekani ilçesinde Ebru Uzun, ilçedeki ilk kadın muhtar oldu

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 25 yaşındaki Ebru Uzun, 2 erkek rakibini geçerek ilçedeki ilk kadın muhtar oldu.

Kınık köyünde yaşayan Ebru Uzun, köyde gördüğü aksaklıkları gidermek için muhtar adayı olmaya karar verdi.

"Yapamazsın", "muhtarlık erkek işi" diyenlere aldırmadan yoluna devam eden Uzun, 31 Mart'taki seçimde 166 oyun 80'ini alarak muhtarlığı kazandı.

Uzun, seçim vaatleri arasında yer alan köy konağı ve çocuklar için oyun parkı ile diğer eksikleri kısa sürede gidermek için çalışmalara başladı.

Ebru Uzun, AA muhabirine, köyün eksiklerini gidermek amacıyla muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.

"Köyümüze bir kadın eli değsin istedim." diyen Uzun, adaylık sürecinde köylülerin evini tek tek ziyaret ederek vaatlerini anlattığını kaydetti.

Köylerinde 60 hanede yaklaşık 250 kişinin yaşadığını dile getiren Uzun, "Köyüm için en güzelini yapmak için buradayım. Devrekani ilçesinin ilk kadın muhtarıyım. Kadınlar her şeyin en güzelini yapar. Kadınların gücünü göstermek için buradayım." dedi.

Adaylığını açıkladığında, "Yapamazsın, kadından muhtar olmaz, erkeklerin yaptığı işi yapamazsın, köyün bütün sorunlarıyla ilgilenemezsin" gibi olumsuz tepkiler aldığını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Bu tepkilere rağmen yılmadım. Birçok erkekten de güzel iş yaptığımın farkındayım. Birçok kadının da her konuda her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Her zaman kendilerine güvenleri olsun. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur."

Ebru Uzun'un annesi Anne Şenay Uzun ise seçimde çok heyecanlandığını dile getirerek, "Ben, babası, kardeşleri destekçisiydik. Kızıma destek verdim çünkü köyü için bir şeyler yapmak istiyordu. İlçenin ilk kadın muhtarı olduğu için çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Muhtar Uzun'un azası Cengiz Seçme ise genç muhtara destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ebru, Devrekani'mizin ve köyümüzün ilk kadın muhtarı oldu. Biz de bundan memnunuz. Köyümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Kadınların da muhtar olabileceğini bize gösterdi"

Köy sakinlerinden Özcan Köse de Ebru Uzun'un muhtarlık yarışını kazanmasına çok sevindiğini vurgulayarak, "Bu makamın sadece yaşlılar ve erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de olabileceğini bize gösterdi. Ben de gençlerin bu yola çıkabileceklerini düşünüyorum. Sadece yaşlı muhtarların yerine gençlerin de bu yola çıkmış olmaları, köyümüzde, çevre illerde, çevre köylerde umarım bu fitili ateşler." değerlendirmesinde bulundu.

65 yaşındaki Akif Mısıroğlu da yaptıkları istişare sonucunda Uzun'un en iyi hizmeti vereceğine inandıklarını aktararak, "İnanarak yola çıktık. Köyümüzün hizmetlerinin yapılacağına inanıyorum. Kadın muhtarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.