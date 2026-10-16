Kastamonu Tosya\'da imam cinayetinde 1 zanlı tutuklandı, 2\'si adli kontrolle serbest

Kastamonu Tosya'da imam cinayetinde 1 zanlı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbestGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da Yağcılar köyündeki imam cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün tartıştığı imamı başına odunla vurarak öldüren zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlanmıştı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yağcılar köyündeki ormanlık alanda imam İrfan Vurucu'nun (50) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yağcılar köyünde dün K.Ç. tartıştığı Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından K.Ç. ile S.Ç. ve H.D. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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