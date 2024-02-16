Kastamonu Vali Yardımcıları, İl Sağlık Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Kastamonu Vali Yardımcıları, İl Sağlık Müdürünü ziyaret etti

Kastamonu Vali Yardımcıları, İl Sağlık Müdürünü ziyaret etti

Kastamonu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çetin Kılınç, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'u ziyaret ederek, Kastamonu'daki sağlık hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Atılkan ve Kılıç, Derdiyok'a görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar diledi. Derdiyok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

16.02.2024 13:53
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Kastamonu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çetin Kılınç, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'u ziyaret etti.

Atılkan ve Kılıç, Kastamonu'daki sağlık hizmetleri konusunda Derdiyok ile görüş alışverişinde bulundu.

Derdiyok'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Atılkan ve Kılıç, başarı diledi.

Derdiyok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: AA

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