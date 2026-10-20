Kastamonu Valiliğinde metruk yapı risklerine karşı tedbirler görüşüldü

Kastamonu Valiliğinde metruk yapı risklerine karşı tedbirler görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Valiliğinde Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında düzenlenen toplantıda metruk yapılar ele alındı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki yapıların takibi ile risklere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.
Kastamonu Valiliğinde metruk yapılarla ilgili toplantı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki metruk yapıların takibi ve mevcut durumlarına yönelik çalışmalar ele alındı.
Yapıların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.
Kaynak: AA
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