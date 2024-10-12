Kastamonu'ya Sağanak Uyarısı

Kastamonu Valiliği, kentin çevre kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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