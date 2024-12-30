Katar, 2024'te 5 Milyon Turist Ağırladı - Son Dakika
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Katar, 2024'te 5 Milyon Turist Ağırladı

Katar, 2024 yılında 5 milyondan fazla ziyaretçi aldı, turizmde yüzde 25 artış yaşandı.

30.12.2024 21:16
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Katar'ı, 2024 yılında 5 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Turizm stratejilerini geliştirmek ve uygulamakla görevli kurum olan Katar Turizm'den yapılan açıklamada, ülkenin 2023'e kıyasla yüzde 25'lik bir artışla, 2024 yılında 5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığı duyuruldu.

Açıklamada, 2024'te ülkeyi ziyaret edenlerin yüzde 41'inin Körfez ülkelerinden, yüzde 59'unun ise diğer ülkelerden geldiği aktarılırken, turistlerin yüzde 56'sının hava yoluyla, yüzde 37'sinin kara yoluyla ve yüzde 7'sinin ise deniz yoluyla Katar'a ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca Katar'da geçen yılki 8,8 milyon geceleme sayısının da aşılarak, bu yıl yaklaşık 10 milyon geceleme gerçekleştiği paylaşıldı.

Katar Turizm Başkanı Saad bin Ali Al Harji, ziyaretçi sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beş milyon ziyaretçiyi aşmak Katar için önemli bir başarıdır. Bu başarı, ülkeyi dünyanın en hızlı büyüyen, aile dostu birinci sınıf destinasyonlarından biri haline getirme vizyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.???????

Vizesiz giriş ve kolaylıklar etkili oldu

Turizmdeki büyümeye, Katar'ın ziyaretçi dostu politikalara yaptığı yatırımların önemli katkı sağladığı değerlendiriliyor. "Hayya platformu" aracılığıyla vize başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve 102 ülke vatandaşına vizesiz giriş imkanı sunulmasının, turist sayısının artmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Turizmdeki başarı, küresel seyahat trendlerini de etkiliyor. Modern otel zincirlerinden, kültürel ve sportif etkinliklere kadar geniş bir yelpazede sunulan imkanların, turistlerin Katar'ı tercih etmesinde belirleyici olduğunu gösteriyor. Yetkililer, bu ivmenin 2025 ve sonrasında da süreceğini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, 2024'te 5 Milyon Turist Ağırladı - Son Dakika

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