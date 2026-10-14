Katar Bakanı, İslam Ansiklopedisi'nin Arapçaya çevrilmesini Arpaguş'a teklif etti - Son Dakika
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Katar Bakanı, İslam Ansiklopedisi'nin Arapçaya çevrilmesini Arpaguş'a teklif etti

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Katar Bakanı, İslam Ansiklopedisi\'nin Arapçaya çevrilmesini Arpaguş\'a teklif etti
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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile Başkanlıkta görüştü. Görüşmede Ghanim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Arapçaya tercüme edilmesini teklif etti; Arpaguş işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Başkanlıkta gerçekleşen görüşmede Arpaguş, ziyaretten dolayı Ghanim ve heyetine teşekkür etti.

Arpaguş, görüşmede, iki ülke arasındaki kadim ilişkilerin tahkimi noktasında Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığıyla her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ghanim ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin Arapçaya tercüme edilmesi teklifinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA
Diyanet İşleri BaşkanlığıDiplomasiGüncelKatarDünyaSon Dakika

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