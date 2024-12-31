Katar'dan Suriye'ye İlk İnsani Yardım Uçağı

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DOHA, 31 Aralık (Xinhua) -- Katar'ın doğrudan Suriye'ye gönderdiği insani yardım taşıyan ilk uçağı pazartesi günü Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın, ambulans, ilaç ve gıda malzemelerinin yanı sıra havalimanının yeniden faaliyete geçmesini desteklemek amacıyla Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan teknik yardımı taşıdığı belirtildi.

Katar Uluslararası İşbirliği Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, "Bu adım, yardımın ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak" dedi.

Katar'ın sağladığı yardımların Suriye'ye çeşitli giriş noktalarından ulaşmaya devam ettiğini kaydeden bakan, Suriye'yi insani ve kalkınma alanlarında destekleme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.