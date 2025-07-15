Katar'dan Süveyda'daki Ateşkese Destek - Son Dakika
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Katar'dan Süveyda'daki Ateşkese Destek

15.07.2025 14:59
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Katar, Süveyda'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayarak güvenliği destekledi.

Katar, Suriye hükümetinin ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes kararının güvenlik, istikrar ve toplumsal barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olduğu belirtilerek, "Suriye'nin güvenliği ve istikrarı, bölge genelinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır" denildi.

Suriye hükümetinin ulusal uzlaşı, sivillerin korunması ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet kurumlarının inşası yönündeki çabalarına destek verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Katar'ın bu yöndeki tüm adımları desteklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteği ve Suriye halkının onurlu bir yaşam sürme arzusunu desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

-Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün Süveyda'da şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan Süveyda'daki Ateşkese Destek - Son Dakika

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