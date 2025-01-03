Katar Havayolları Şam Uçuşlarına Başlıyor

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DOHA, 3 Ocak (Xinhua) -- Katar Havayolları, 7 Ocak'tan itibaren Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Karar, Katar'ın 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkentindeki büyükelçiliğini yeniden açmasının hemen ardından geldi.

Havayolları perşembe günü yaptığı açıklamada "büyük tarihi ve kültürel öneme" sahip olarak nitelendirdiği şehre haftada üç uçuş düzenleyeceğini duyurdu.

Katar Havayolları Grubu CEO'su Bedr Muhammed el-Mir, bu hamlenin havayolunun bağlantıları güçlendirme ve yolcuların seyahatini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Katar, Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından 21 Aralık 2024'te Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı. Büyükelçilik, 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kapatılmıştı.