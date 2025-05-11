Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, Katar ile Hong Kong arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.
Taraflar ayrıca, son gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Son Dakika › Güncel › Katar ve Hong Kong Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?