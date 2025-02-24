Katar ve Suriye'den İşbirliği Görüşmesi

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DOHA, 24 Şubat (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Pazar günü gerçekleştirilen görüşmede ikili işbirliği ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular ele alındı.

Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birlik, egemenlik ve bağımsızlığına yönelik kararlı desteğini yineleyerek Suriye halkının onurlu bir yaşam ve kurumlar ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet kurma hedeflerine bağlı olduklarını vurguladı.

Al Sani, Katar'ın Suriye'de yeniden inşa, kalkınma ve istikrar çabalarına verdiği desteği de teyit etti.