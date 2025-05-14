Katarsis Etkinliği Başkentte Yapıldı

Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik başkentte yapıldı.

CSO Ziraat Bankası Ana Salon'daki etkinlikte, çocukluk döneminden itibaren bireylere aktarılan duygular, üstlenilen roller ve hayatın kırılma anlarına odaklanılarak, içsel yüzleşme ve öz benliğe ulaşma temaları ele alındı.

Katılımcılar, farkındalık çalışmaları ve grup sohbetleriyle, geçmişlerini, bugünkü kimliklerini ve gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı buldu.