Kavak Deresi Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza büründü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen derenin beyaz aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çalışma başlattı.
Yetkililer tarafından dereden numune alındı.
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