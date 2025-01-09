Kavak\'ta 25 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde 25 litre civarında sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde M.G'ye (31) ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada 25 litre civarında sahte içki, 3 bin 740 dolu makaron, 4 amaç dışı bıçak ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.
M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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