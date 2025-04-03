Kaya'dan Tutuklu Kadın Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Kaya'dan Tutuklu Kadın Öğrencilere Destek

CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya, Silivri'deki tutuklu kadın öğrenciler için savaşacaklarını belirtti.

03.04.2025 19:52
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(İSTANBUL) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ederken tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan kadın üniversite öğrencilerine yönelik başta çıplak arama vahim iddialar olduğunu belirterek, "Bunların hepsinin araştırılması için öncelikle Meclis'te bu konunun takipçisi olmak için mücadele vereceğimizi buradan da ilan etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "19 Mart darbe girişimine, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe dur demek isteyen ve barışçıl protesto eylemlerine katılan, Genel Başkanımız Özgür Özel'in Saraçhane'de düzenlediği barışçıl mitinglere katılan yüzlerce gencimizin tutulduğu Silivri'deyiz" dedi. Kaya, İmamoğlu ile birlikte yüzlerce kişinin tutuklu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık onuruna yakışmayan iddialar söz konusu"

"Onlarca ziyaret ettiğimiz genç üniversiteli tutuklu kadınların tek bir talebi var. 'Biz neden buradayız. Biz hukuksuzluğa itiraz ederken ve mitingden ayrılırken bir anda polis şiddetiyle karşılaştık. Orantısız polis şiddetiyle kendimizi nezarethanede bulduk ve şimdi Silivri'deyiz.' Bunların çoğunluğu eli kalem tutan, elinde kitap olan genç üniversite öğrencileri. Hatta biri diyor ki, 'Ben hayatımda kopya dahi çekmedim. Neden burada olduğumu anlamadım. 3 arkadaş mitingden ayrılırken, tramvaya binerken bir anda saçımdan tutuldum ve sürüklendim. 3 arkadaşımızla tutuklandık'. Hem gözaltına alınırken hem sonrasında çok ciddi çok vahim iddialar var. Bunların başında çıplak arama gelmekte. İnsanlık onuruna yakışmayan iddialar söz konusu. Bunların hepsinin araştırılması için öncelikle Meclis'te bu konunun takipçisi olmak için mücadele vereceğimizi buradan da ilan etmek istiyorum.

"Bu gençleri derhal özgür bırakın"

Burada anneler var, dışarıda babalar var. Çocuklarının eğitim hayatına devam edeceklerini hayal ediyorlar. Diyelim ki anayasal hakları olan yürüyüş ve protesto haklarını kullanmışlar, suç görülmüş olsa bile bir gün dahi yatacak cezası olmayan bu suçtan bu çocukları, bu gençleri daha fazla tutamazsınız. Silivri'de onları hapsedemeyeceksiniz. Pazartesi günü bu gençleri serbest bırakmak durumundasınız. Onlar Türkiye'nin geleceği. O çocuklar, o gençler bu şartlarda dahi kitaplarını istiyorlar. Halen kitapları onlara ulaşabilmiş değil. Bunun da neden bu kadar geciktiğini anlayabilmiş değiliz. Şu anda maddi imkanları olmayan gençler temel ihtiyaçlarını bile kantinden gideremiyorlar. Gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verin. Duyuyoruz ki, kitaplar gelmiş ama nedense o gençlere ulaştırılması yavaş ilerliyor. Biz onlar özgürlüklerine kavuşana kadar Silivri'de onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Onların sindirilmesine, susturulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çocukları, bu gençleri pazartesi itibariyle daha da geciktirmemek suretiyle derhal özgür bırakmanızı istiyoruz. Onlar özgür kalana kadar biz CHP olarak burada, Meclis'te mücadele etmeye devam edeceğiz."

İmamoğlu'nun kadınlara mesajı: "Mutlaka başaracağız"

Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, İmamoğlu'nun kadınlara mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Benim inancımın, cesaretimin ve kararlığımın en büyük kaynağı kadınlarımızın inancı, yüksek adalet duygusu ve vicdanıdır. Birlikte yol yürüdüğümüz ve büyük başarılara imza attığımız, partili kadın yol arkadaşlarımızla şimdi Türkiyemizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek, iyilik, huzur, başarı, mutluluk gelecek. Hepinizi çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya'dan Tutuklu Kadın Öğrencilere Destek - Son Dakika

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