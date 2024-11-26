Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde üç gün önce kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu.

Beşpınar köyünde yaşayan besici Yakup Kahrıman ile Talat Oğul, 3 gün önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kar ve tipi nedeniyle kendilerine ait 37 küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri arama başlattı.

Dron ile havadan tarama yapan ekipler, küçükbaş hayvanlardan 33'ünü kayboldukları bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.

Ekipler, küçükbaş hayvanları bulundukları yerden alarak sahiplerine teslim etti.