Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan bedensel engelli, jandarma tarafından menfezde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekederesi Mahallesi'nde kayıp ihbarı edilen 26 yaşındaki engelli bireyin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda engelli bireyi ilçe kırsalında bir menfezde sağlıklı şekilde buldu.
Bir uzman çavuş engelliyi kucaklayarak menfezden çıkarıp ailesine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Engelli Birey Menfezde Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?