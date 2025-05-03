Kayıp Süleyman Erdoğan İçin Aramalar Devam Edecek - Son Dakika
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Kayıp Süleyman Erdoğan İçin Aramalar Devam Edecek

Kayıp Süleyman Erdoğan İçin Aramalar Devam Edecek

Ordu'da kayıp Süleyman Erdoğan için arama çalışmaları yarın sabah başlayacak.

03.05.2025 18:47
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ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Ordu'da Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, kayıp Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmalarına yarın devam edileceğini söyleyerek, "Perşembe günü akşam saat 23.00'den beri alandayız. Hem AFAD, hem itfaiye, jandarma ekibimiz, emniyet güçlerimiz, gönüllü ekipler, kaybolan 2 arkadaşımızı 3 gündür arıyoruz. Tabii bugün kız kardeşimizin cesedine ulaşıldı. Tahmin ettiğimiz yerden itibaren yaklaşık 700-800 metrelik mesafede sürüklenmiş. Tabii kanyon, böyle düz bir kanyon değil. O kanyonların, kayalıkların altında yaklaşık 12-13 metre, 15 metre derinlikler olan yerler var. 3 gündür alandayız. İnşallah yarın saat 09.00'dan sonra tekrar diğer kardeşimiz için arama ve kurtarma ekibimiz çalışmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp Süleyman Erdoğan İçin Aramalar Devam Edecek - Son Dakika

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