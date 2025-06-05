Kayıp Yaşlı Adam Dere Kenarında Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Mervan Küme Evleri'nde yaşayan Halit Satılmış'tan (75) haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Son olarak evinin yakınındaki dere kenarında görülen kişi için arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Kurtarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramada, Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.