Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kayısı bahçelerini koruması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, düzenlenen toplantıda, ilçeye bağlı köylerde üreticileri kayısı bahçelerini koruma konusunda bilgi verdi.
Toplantıya, kayısı yetiştiren üreticiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayısı Bahçeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?