Kaymakam Arık, Hacısüleymanbey Köyü'nü Ziyaret Etti

Güncel

Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Hacısüleymanbey köyünü ziyaret eden Arık, çay bahçesinde muhtar Murat Acar ve köy sakinleriyle sohbet etti, köy hakkında bilgiler alarak talepleri dinledi.

Haftanın belirli günlerinde İlçe Jandarma Komutanı Taner Bürge, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz ve daire müdürleri ile köyleri gezen Kaymakam Arık, takdir topluyor.