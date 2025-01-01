Kaymakam İmrak, Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yolüstü Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Karakolun hizmet binası ve çevresinde incelemelerde bulunan İmrak, yetkililerden bölgedeki asayiş olayları, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakol personeliyle de sohbet eden İmrak, huzur ve güvenliğin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan jandarma personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.