Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kaymakam İmrak, hane ziyareti kapsamında Raman ve Dicle mahallelerinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti.
Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam İmrak'tan Ev Ziyareti - Son Dakika
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