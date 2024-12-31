Kaymakam Kerem Yüce, Öğrencilere Mesleğini Tanıttı

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Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, lise öğrencilerine mesleğini anlattı.

Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin farklı meslek dallarını yakından tanımaları amacıyla kariyer günleri etkinlikleri başladı.

Etkinlik kapsamında Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Yüce, söyleşide mezun olduğu hukuk fakültesi, hukuk eğitimi, kaymakamlık süreci ve kaymakamlığın görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yüce, verimli bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni etti.