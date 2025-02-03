Kaymakam Muhtarlarla Buluştu

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Topsakalloğlu, bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Topsakaloğlu, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.