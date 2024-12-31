Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette hastane yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Türker, hastane personeliyle bir araya geldi.
Personellere görevlerinde başarılar dileyen Türker, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Türker Baskil Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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