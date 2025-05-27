Samsun Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.
Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı da eşlik etti.
Demir, AA'nın çalışmaları hakkında Kaymakam Yıldız'a bilgi verdi.
Halil Demir, Yıldız'a ziyaretin anısına, hediye takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Yıldız'dan AA Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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