Kaynarca\'da Kaçakçılık Operasyonu

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 430 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Kaynarca'ya bağlı İşaret Mahallesi'nde C.A'ya (44) ait adrese düzenlenen operasyonda, 70 bin 800'ü dolu 430 bin 800 makaron, 1 kilo 100 gram tütün ve 4 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.